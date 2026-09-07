Экзамен Омском: проверит ли «Авангард» пересобранный «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» стартовал в новом сезоне КХЛ с победы над «Северсталью», но уже завтра команду Виктора Козлова ждет первая настоящая проверка омским «Авангардом». Помогут ли гений Вадима Шипачева и сохраненный Шелдон Ремпал обновленному башкирскому ростеру справиться с тактикой Ги Буше — в материале «ТИ-Спорт».





Фото: hcsalavat.ru

Матч с «Авангардом» станет лакмусовой бумажкой для «Салавата Юлаева»

Старт новой регулярки получился для уфимского «Салавата Юлаева» вполне рабочим и умеренно оптимистичным. Подопечные Виктора Козлова на выезде в напряженной борьбе сумели перетерпеть череповецкую «Северсталь» со счетом 3:2. Сам наставник уфимцев после финальной сирены остался доволен содержанием игры, хотя и отметил некоторые недочеты.

«Хорошее движение с нашей стороны, контролировали шайбу, отлично сыграли в меньшинстве, здорово выстояли. Непростая, с интригой в конце, но очень важная для нас победа на старте чемпионата. У «Северстали» хорошая быстрая команда, ребята выдержали темп и выиграли. Если бы не удаления, матч был бы близок к идеальному», — резюмировал главный тренер.

Впрочем, делать далеко идущие выводы по этой стартовой встрече точно не стоит. Череповчане, при всем к ним уважении за самоотдачу и скорость, пока не выглядят той монолитной командой, которая способна стабильно диктовать свои условия. Для башкирского коллектива этот поединок скорее напомнил качественную плановую вкатку в длинный сезон. Своими эмоциями после сложного старта поделился и 21-летний нападающий, дебютант команды Максим Загребин.

«Потрясающие, незабываемые эмоции от дебюта в КХЛ. На самом деле не ощутил, что начался сезон, на предсезонке тоже подходил на каждую игру, как на последнюю. Было тревожно из-за удалений в концовке, но без интриги никуда», – считает он.

Настоящая же проверка на реальную способность бороться за самые высокие места в Восточной конференции ждет уфимцев уже завтра, когда на лед выйдет куда более грозный оппонент — омский «Авангард». Предстоящее принципиальное противостояние станет первым настоящим экзаменом для «Салавата Юлаева», который заметно пересобрался этим летом.

Команда Ги Буше, как правило, предлагает соперникам высокий темп, агрессивный форчекинг и невероятно плотную силовую борьбу. Именно в такой жесткой битве станет абсолютно понятно, насколько эффективно сработали летние задумки Козлова.

Почему Уфе пришлось расстаться с важными лидерами и ветеранами ради обновления

Минувшее межсезонье не стало исключением для «Салавата Юлаева». Летом клуб провел масштабную ревизию состава, и главная цель этой кампании заключалась в необходимости кардинально освежить команду и добавить ей необходимой скорости на всей дистанции регулярки.

Пожалуй, самым резонансным в фанатской среде стало расставание с Артёмом Пименовым. Потеря такого стержневого хоккеиста сильно ударила по внутреннему фону, однако руководство справедливо рассудило, что команде критически нужна свежая кровь и тактическая перезагрузка. Времени на сантименты в профессиональном спорте нет, и даже заслуженные игроки вынуждены уступать место, если система требует тотального обновления. Вектор на омоложение и ускорение игры также предопределил уход ряда известных ветеранов.

Клуб покинул опытный Петр Хохряков, который свой объективный спортивный пик уже давно прошел и банально перестал успевать за возросшим темпом лиги. Не оставил после себя яркого следа в Уфе и Владимир Бутузов, чье пребывание в команде получилось ничем не запоминающимся. Отдельно стоит упомянуть Дениса Яна, который минувший сезон провел откровенно слабо, а затем по истечении контракта ожидаемо покинул «Салават».

Серьезным вызовом для обороны стал уход старожила Алексея Василевского, выступавшего в структуре долгие годы. Очевидно, что после этого образовалась заметная брешь. Ситуация усугубляется тем, что капитану Григорию Панину уже 40 лет, и на него нельзя взваливать критическую нагрузку на весь сезон. Да и в более молодом возрасте к капитану команды были серьезные вопросы по его дисциплине и излишней эмоциональности в критические моменты — защитник периодически оставлял команду в меньшинстве тогда, когда ей приходилось хуже всего.

Кроме того, остаются вопросы к вратарской линии: при наличии сильного первого номера Семена Вязового позиция бэкапа выглядит уязвимой, ведь Илья Коновалов пока не внушает железобетонной стабильности.

Все эти потери на первый взгляд могут показаться ослаблением глубины состава, однако на деле они позволили уфимскому менеджменту разгрузить зарплатную ведомость и очистить пространство для маневров. В современной КХЛ, где доминируют быстрые решения, наличие в ростере выпадающих игроков становится непозволительной роскошью для клуба. Зато расставание с целой группой ветеранов — это освобождение места для перестройки команды в более динамичную, как этого всегда хочет видеть Козлов.

Точечная селекция и ставка на легенду: Шипачёв меняет расклады для «Салавата»

На фоне ухода целого ряда хоккеистов трансферная кампания «Салавата Юлаева» на вход могла показаться болельщикам скромной и даже пассивной. Действительно, на деле клуб провел всего несколько сделок, одна из которых — подписание Джозефа Бландизи — впоследствии комично завершилась расторжением контракта уже через три недели после оформления. Таким образом, уфимцы фактически ограничились тремя точечными усилениями, сделав ставку на сохранение своего устоявшегося костяка.

Возвращение защитника Александра Алексеева выглядело вполне логичным и ожидаемым шагом, хотя давать ему однозначные оценки прямо сейчас сложно. С одной стороны, 26-летний воспитанник имеет солидный потенциал и находится в самом расцвете сил, что должно помочь обороне юлаевцев. С другой — последние сезоны в Северной Америке у Алексеева получились откровенно смазанными и нестабильными. В связи с этим трудно спрогнозировать, насколько быстро он адаптируется к КХЛ и сможет ли сходу взвалить на себя бремя лидера задней линии. Данную сделку пока стоит оценивать сдержанно-позитивно.

Переход канадского форварда Мэттью Маджио стал полной неожиданностью для хоккейной общественности, и оценивать его потенциал придётся уже по ходу регулярки. Впрочем, сдержанный оптимизм присутствует: селекционный отдел «Салавата» приучил к тому, что умеет находить на внешнем рынке действительно качественных и мотивированных легионеров.

И всё же главная победа менеджмента юлаевцев в прошедшее межсезонье заключается не во входящих переходах, а в сохранении прежнего фундамента. Клубу удалось переподписать практически всех ключевых исполнителей основного состава, а главное — удержать Шелдона Ремпала. В Уфе всерьёз опасались, что яркий канадец попытается совершить ещё один заход в НХЛ. Однако Ремпал предпочёл остаться в «Салавате» ещё минимум на год, что гарантирует команде наличие проверенного и голодного до побед лидера.

В Уфе остались перспективный Мозговой, опытные Коновалов и Зоркин, надежные Комаров и Кулик, бессменный капитан Панин, а также Цулыгин, Алалыкин, Ефремов и качественные легионеры Ремпал с Родуолдом. Сохранение этой широкой обоймы гарантирует штабу Виктора Козлова необходимую системную стабильность и сыгровку.

Однако главным событием всего межсезонья и безусловным джокером для башкирского хоккея стало подписание суперзвезды КХЛ Вадима Шипачёва. Приглашение 39-летней звезды КХЛ — однозначный и жирный плюс для «Салавата Юлаева». Опытнейший ветеран призван стать куда более стабильной и сбалансированной заменой ушедшему Евгению Кузнецову. Помимо чисто спортивных задач, Шипачёв поможет уфимцам не потерять в медийной привлекательности после расставания с Кузей, сохраняя к команде повышенный интерес болельщиков и прессы. Естественно, 39-летний нападающий уже не обладает той реактивной динамикой, что пять лет назад, однако в руководстве и тренерском штабе башкирского клуба отлично понимают профиль игрока. Виктор Козлов знает, как выжимать максимум из сильных сторон Шипачёва, эффективно задействуя его феноменальный хоккейный интеллект и культуру паса.

От него ждут того, что он начнет делать разницу в ключевых эпизодах и выведет реализацию большинства на принципиально новый, элитный уровень, раздавая передачи своим скоростным партнерам. В Уфе прекрасно понимают, что Шипачёв не будет носиться по льду от ворот до ворот, но его колоссальный опыт и способность одним радиоуправляемым пасом разрезать любую оборону должны стать мощнейшим тактическим оружием против топовых команд лиги.

«Это легенда нашего хоккея. Мы взяли его как лидера, как игрока, который может сделать разницу и большинство, несмотря на возраст. К тому же, он лидер раздевалки, помогает молодым», — комментировал Козлов главное приобретение лета.

Его авторитетное присутствие способно нивелировать уход других лидеров и придать молодым игрокам невероятной уверенности в собственных силах.

Остается понаблюдать, как этот симбиоз сохраненного работоспособного костяка и индивидуального мастерства Шипачёва должен помочь Уфе сохранить конкурентоспособность в КХЛ, чтобы побороться за что-то большее, чем выход в первый раунд Кубка Гагарина