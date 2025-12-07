Экзамен для Алекно, а не Вербова: как «Зенит-Казань» задавил «Зенит-СПб»

Начало сезона подсветило новую реальность в мужском волейболе: «Зенит-Казань» уже не гегемон, другие претенденты на лидерство постоянно сбрасывают его с вершины. «Локомотив» обыгрывал казанцев в регулярке, а «Зенит-СПб» - в Кубке Победы. Вчера у Алексея Вербова появилась возможность доказать обратное. Подробности – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» уже не гегемон, в Суперлиге появились новые претенденты на место вожака

Кто бы что ни говорил, но главным сюжетом нынешнего сезона мужской Суперлиги является даже не фантастический «Локомотив» Пламена Константинова, который в моменте выбился в лидеры, а противостояние титулованнейшего Владимира Алекно во главе питерского «Зенита» с его бывшей командой – казанским «Зенитом», который возглавляет его ученик Алексей Вербов.

В прошлом сезоне Алекно объективно не хватило времени и ресурсов, чтобы в конечном итоге потеснить гегемона. Питерцы добрались до финала, где уже без шансов отдали команде Вербова все партии. Однако в сезоне 2025/2026 «Зенит-СПб» выглядит вполне равным претендентом на золото. В предсезонном Кубке Победы ему удалось заявить об этом, обыграв казанцев в драматичном полуфинале турнира – 3-2.

Тогда же заговорили о том, что в России появился новый претендент на титул. «Локомотив» в этих разговорах выступал лишь в роли «темной лошадки», а вот в Санкт-Петербург приехал опытнейший Игорь Кобзарь и несколько звездочек из команд второго эшелона. Казанцы же, наоборот, потеряли в мощи после отъезда двух лидеров-легионеров. Сэм Деру отправился в Новосибирск, но, что куда важнее, уехала играть в Италию главная звезда команды, американский связующий Майка Кристенсон. На этом фоне стало очевидно, что команды как минимум подравнялись.

Однако Кубок Победы, при всем уважении к этому турниру, не самый объективный срез сил команд. Все-таки в предсезонке они еще только вкатываются в сезон, да и сложно винить казанский «Зенит» с его тринадцатью чемпионствами в том, что он не сумел найти в себе мотивацию выложиться в этом турнире по полной. Другое дело – регулярное первенство Суперлиги, в котором впервые за многие годы появилась интрига.

Фото: zenit-kazan.com

И действительно, с началом нового сезона стало очевидно – нынешний чемпионат будет разительно отличаться от предыдущих десяти как минимум. Конкуренция в верхней части турнирной таблицы и плотность хода трех претендентов настолько высоки, что интерес к волейболу в стране значительно возрос. «Зенит-Казань» уже нельзя назвать непобедимым титаном, конкуренты подбираются все ближе. И пусть команда Вербова перед игрой в Санкт-Петербурге сумела вернуть себе зыбкое лидерство, питерский «Зенит» и «Локомотив» находились на расстоянии одной осечки.

«Зенит-Казань» дрогнул в начале, но доминировал дальше. Питер не выдержал темпа

И поначалу все в матче указывало на то, что «вожак прайда» действительно постарел и уже не так мощен, как прежде.

Игра началась с полной катастрофы для казанцев. Казалось, что команда Алексея Вербова просто не вышла на игру. Мало того, что питерцы плотно сели на классные подачи навылет, сделав счет 3:1, так еще и при очередной такой подаче наставник гостей зря использовал видеопросмотр, а на табло горело уже 4:1.

У казанцев абсолютно не работал прием, так что при счете 7:3 Вербов решил взять тайм-аут, но это никак не помогло. В очередной удачной атаке первым темпом подопечные Алекно сделали счет 9:4. Не отпускал Вербов долго команду и во время первой технической паузы, но прием как не работал, так и не включился. Кубинский доигровщик хозяев Марлон Янт на своей мощнейшей подаче просто уничтожал все попытки казанцев стабилизировать положение. По итогам игры кубинец так и останется самым результативным игроком (23 очка).

В какой-то момент разрыв в счете достиг 11 очков (20:9), что больше было похоже на игру между топ-командой и аутсайдером, а не двух конкурентов за титул. В итоге – 25:15 после первой партии.

Но совсем иначе начался второй сет – у «Зенита-Казань» заработал, наконец, блок. А при счете 3:1, когда казалось, что питерцы подготовили отличную атаку, Илья Федоров кое-как принял удар на себя, но мяч внезапно отлетел на заднюю часть половины паркета соперника и приземлился ровно в зоне – 4:1. Хозяева сами стали много ошибаться на приеме, что стало следствием более четкой игры казанцев. В итоге последним удалось довести партию до победы – 25:21.

Фото: zenit-kazan.com

Как логичное продолжение двух первых партий с поочередным доминированием, третья стала самой упорной – команды не отпускали друг друга более чем на два очка. Однако в концовке казанцы поднажали, а питерцы наошибались на переходящих мячах. В итоге гости выбились вперед и дотерпели – 25:23.

В четвертом сете они вновь были несколько точнее на подачах, а блеск Янта окончательно потускнел. Константин Абаев и Дмитрий Волков стали классно подавать раз за разом, а хозяева никак не могли толком принять мяч. Вот только на матчболе казанцы вновь занервничали на своих подачах и даже отдали три очка подряд, но довели дело до конца – 25:18.

Судя по всему, петербуржцам все еще не хватает физической подготовки, чтобы выдерживать темп, который показывает «Зенит-Казань» на протяжении всей игры. Быстрая игра команды Вербова во всех четырех партиях деморализовала одноклубников.

Сумели наладить казанцы и блок. Если в первом сете он отсутствовал напрочь, то в последующих «Зенит-Казань» «сожрал» соперника в этом компоненте. У татарстанцев двукратное преимущество по блокам – 12–6, три из этих 12 – на счету Михаила Лабинского.

Однако нужно отметить, что перед игрой питерцы потеряли своего лидера, диагонального Владислава Бабкевича, набравшего сумасшедшие 44 очка в полуфинальном дерби Кубка Победы. Он наверняка доставил бы гостям больше неприятностей. Так что интрига сохраняется. Будет очень интересно посмотреть на противостояние этих команд уже при оптимальных составах.

Молодежь радует, Абаев – еще не очень

По итогам игры можно сделать и персональные выводы. Постепенно омолаживающаяся команда Вербова притирается даже более удачно, чем можно было ожидать. 14 очков и три блока 22-летнего Лабинского, классная игра 23-летнего блокирующего Романа Романовского (7 очков)… «Свежая кровь» не просто вводится в состав, чтобы поддерживать уровень, но уже вносит важный вклад в победы.

Однако на этом фоне есть и неутешительные наблюдения. Абаев, несмотря на хорошую концовку в подаче, в целом провел не самый выдающийся поединок. На его счету всего 5 очков и достаточное количество ошибок. О прямой замене Кристенсону речи даже не идет.

Фото: zenit-kazan.com

Нужно признать, что и подачи Максима Михайлова не выглядели такими смертоносными: он подавал то в сетку, то не слишком сильно. Это отличается от того, какое преимущество имел казанский «Зенит», когда Михайлов был в своей праймовой эре. У ветерана «Зенита» 13 очков во вчерашнем матче, он держит хороший уровень, но тот ли это Пулемет Максим, что был раньше?