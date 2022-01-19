Экзам Губайдуллин: «Спустя годы фигура Шаймиева станет еще масштабнее»

Экзам Губайдуллин в 1998-2005 годах был правой рукой Минтимера Шаймиева, занимая должность руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Многие руководители пытаются давать указания, вплоть до самых мелочей, а Шаймиев – нет»

«Минтимера Шариповича я знаю с 1981 года. В ту пору он возглавлял Министерство мелиорации республики, а я работал председателем колхоза. По строительству и использованию мелиоративных систем наше хозяйство было в передовиках. Он нередко приезжал к нам, и с тех пор мне часто приходилось с ним общаться. Несмотря на наше долгое знакомство, в 1995 году для меня было полной неожиданностью его предложение возглавить Мамадышский район РТ. А еще более неожиданным стало мое назначение в 1998 году руководителем Аппарата Президента республики. Минтимер Шарипович оказал мне огромное доверие.

Говорить о Минтимере Шаймиеве легко и сложно одновременно. Чтобы объективно охарактеризовать его, нужно быть таким же талантливым, незаурядным человеком, как он. Иначе любая оценка будет неполной, поверхностной.

Экзам Губайдуллин о Минтимере Шаймиеве: «Работать с ним было легко и в то же время непросто. Заходя к нему, ты должен четко знать свои обязанности, функции. Докладываешь, предлагаешь, согласовываешь, и всё – вперед, за работу» Фото предоставлено Э. С. Губайдуллиным

Я, как руководитель его Аппарата, ежедневно встречался с ним утром и вечером. Мы вместе смотрели рабочий график, обсуждали текущие планы и актуальные вопросы. Что примечательно – он никому и никогда не указывал, мол, ты должен сделать то или это. Хотя чаще всего многие руководители пытаются давать указания, вплоть до самых мелочей, а Шаймиев – нет. Работать с ним было легко и в то же время непросто. Заходя к нему, ты должен четко знать свои обязанности, функции. Докладываешь, предлагаешь, согласовываешь, и всё – вперед, за работу. Он очень глубоко вникает в проблемы и ставит четкие и понятные задачи. Мне не раз приходилось убеждаться в его удивительном умении объяснить сложные задачи на простом языке. Разложить их на составные части. В этом объяснении содержался и механизм реализации этих планов и задач», – рассказал Губайдуллин.

«Шаймиев всегда спокоен, и после разговора с ним все фрагменты складываются в четкую картину»

«Если случались какие-то ошибки, возникали проблемы – Шаймиев никогда не устраивал разбор полетов. Наоборот, с присущей ему тактичностью, мудростью помогал понять, что не так, почему эта проблема возникла. И очень спокойно объяснял, что и как нужно сделать. Помню, сидишь у него и порою не можешь понять, доволен он работой или нет. Обычно же предельно ясно: когда ругают – плохо, хвалят – значит, хорошо потрудился. Шаймиев всегда спокоен и ровен, и после разговора с ним все фрагменты складываются в четкую картину. Бывало, что заходишь к нему с проблемным вопросом. Настроения, конечно, нет. Думаешь про себя – как он сейчас будет реагировать? А он слушает как ни в чем не бывало. А затем находит нужные слова, оптимальные пути решения проблемы. Он умеет каким-то образом передавать людям энергию, внушать уверенность. И все это получается как-то естественно, само собой. От него выходишь уже окрыленным, с оптимизмом. Все это, конечно, талант Шаймиева, мудрость. Врожденные способности.

«Он умеет просчитывать на несколько ходов вперед и всегда четко знает, что должен делать» Фото предоставлено Э. С. Губайдуллиным

Откуда это у него? Ведь понятное дело, человек устает, не хочет ни с кем разговаривать, начальники порою срываются на подчиненных. В этом отношении он совершенно другой – выдержанный, спокойный. Это уверенное спокойствие передается окружающим. У него железные нервы. В его характере заложена решительность. Он умеет просчитывать на несколько ходов вперед и всегда четко знает, что должен делать», – поделился воспоминаниями руководитель Совета муниципальных образований РТ.

«Я ожидал, что Минтимер Шарипович выразит какие-то эмоции, а он даже бровью не повел»

«Я вспоминаю один показательный случай, который много говорит о его внутренней силе. В начале 2000-х годов в стране действовал федеральный закон, ограничивавший срок пребывания руководителей регионов на своем посту двумя сроками. У Минтимера Шариповича заканчивался уже второй срок. Такая же ситуация у Юрия Лужкова, Эдуарда Росселя и некоторых других губернаторов. В этот момент группа депутатов внесла в Государственную Думу РФ поправку, предполагающую снятие этого ограничения с формулировкой «два срока и более…». И вдруг после долгого обсуждения Госдума отклоняет эту поправку. Узнав об этом, я зашел к нему довести информацию к сведению. Признаюсь, я ожидал, что Минтимер Шарипович выразит какие-то эмоции, а он даже бровью не повел! Был абсолютно спокоен. Послушав меня, ответил, что всегда нужно быть готовым абсолютно к любой ситуации. Повторил любимое выражение о том, что в политику люди со слабыми нервами не ходят. Я был поражен его выдержкой. В результате он оказался совершенно прав. Буквально в тот же день после обеда поправку по инициативе администрации Президента России внесли на рассмотрение снова, и депутаты ее приняли. Так Минтимер Шарипович избрался на третий срок», – отметил Губайдуллин.

«Начальники порою срываются на подчиненных. В этом отношении он совершенно другой – выдержанный, спокойный» Фото предоставлено Э. С. Губайдуллиным

«Тридцать лет стабильности – такого нет нигде, за исключением, может быть, одного-двух субъектов»

«Шаймиев очень хорошо разбирался в кадрах. Речь не только о министрах и главах районов. Нет, он лично (!) знал всех руководителей предприятий и организаций, а также колхозов и совхозов. Не раз бывало, что я докладывал ему о кадровом резерве. Он слушал, а затем оказывалось, что он знает о многих людях гораздо больше, чем было написано в характеристиках.

Результат его кадровой политики налицо. Посудите сами. В 2010 году Минтимер Шарипович ушел с должности Президента Татарстана. А уходить ведь можно по-всякому. Шаймиев сумел воспитать достойного преемника – Рустама Нургалиевича Минниханова. Дал ему возможность последовательно наработать опыт на самых сложных участках: председателем исполкома Арского района, главой Высокогорского района, министром финансов, премьер-министром республики. Проработать премьером 10 лет, при этом эффективно, – это дорогого стоит. Все познается в сравнении. Во многих регионах губернатор назначает кого-то председателем Правительства, а через два-три года меняет его, нередко сделав виновником всех неудач. Наша республика дала стране, по существу, уникальный пример долгой и плодотворной совместной работы Президента и Премьер-министра, Минтимера Шариповича и Рустама Нургалиевича. Именно поэтому мы сегодня говорим применительно к Татарстану о преемственности, кадровой стабильности. Тридцать лет стабильности – такого нет нигде, за исключением, может быть, одного-двух субъектов. Понятное дело, что стопроцентной преемственности никогда не бывает. Но по ключевым, стратегическим вопросам она есть. И это огромная заслуга Минтимера Шаймиева и, конечно, Рустама Минниханова.

«Он навсегда останется в истории республики и страны великим реформатором, мудрым политиком» Фото: предоставлено Э. С. Губайдуллиным

Шаймиев сыграл выдающуюся роль в истории Татарстана, внес исключительно большой вклад в становление российской государственности. Пока мы не до конца понимаем его значение. Уверен, что спустя годы фигура Шаймиева станет еще масштабнее. Он навсегда останется в истории республики и страны великим реформатором, мудрым политиком», – подчеркнул Губайдуллин.



Губайдуллин Экзам Саматович

В 1992-1995 гг. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ

В 1995-1998 гг. – глава администрации Мамадышского района

В 1998-2005 гг. – руководитель Аппарата Президента РТ

В 2005-2012 гг. – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

В 2012-2017 гг. – председатель Центральной избирательной комиссии РТ

С 2017 года – председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»

#Шаймиеву-85