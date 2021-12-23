Экзам Губайдуллин предложил стимулировать районы, добившиеся повышения доходов бюджетов
Председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин предложил стимулировать муниципалитеты, добившиеся повышения доходов местных бюджетов. Об этом он заявил на XVI съезде ассоциации.
«Для повышения заинтересованности органов местного самоуправления к наращиванию налогового потенциала предложили бы продумать систему стимулирования муниципалитетов, добившихся превышения доходной части. Так, предлагается в течение трех лет не включать допдоходы в базовые показатели при формировании бюджета. Или, может быть, предусмотреть гранты муниципалитетам, добившимся превышения доходной части над прогнозируемой», – сказал докладчик.
Губайдуллин добавил, что для реализации своих полномочий муниципальным образованиям необходим значительно больший объем доходов. «В этой связи важно организовать работу по увеличению доходной части бюджета», – подчеркнул он.
По словам руководителя ассоциации, после рассмотрения бюджетов муниципальных районов и городских округов «сформировался пакет первоочередных вопросов, требующих сверхсценарных расходов». В частности, муниципалитеты просят рассмотреть вопросы финансирования противопожарной безопасности, расходы на благоустройство, устранения предписаний надзорных органов.
«Прошу Министерство финансов в ходе исполнения бюджета изыскать источники дополнительных ассигнований на эти цели. Также на онлайн-конференциях прозвучало предложение о необходимости определить перечень наиболее важных работ, на которые можно было бы расходовать допдоходы без согласования с Минфином», – отметил он.