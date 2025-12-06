Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России
Председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований РТ.
Награду Губайдуллину вручил Сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
«Благодарю Вас за активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации», – отмечается в документе.