Общество 6 декабря 2025 15:49

Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России

Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России
Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований РТ

Председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований РТ.

Награду Губайдуллину вручил Сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

«Благодарю Вас за активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации», – отмечается в документе.

#Экзам Губайдуллин #благодарность президента рф
