Экзам Губайдуллин: «Мы видим, как стремительно меняется облик городов и сел»

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин поздравил глав районов в Днем местного самоуправления.

«Уважаемые главы муниципальных образований, депутаты, работники и ветераны органов местного самоуправления!

От имени Совета муниципальных образований Республики Татарстан поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!

Это праздник, который объединяет всех, кто трудится в органах муниципальной власти городов и районов, сельских поселений, участвует в деятельности территориального общественного самоуправления. Сегодня в муниципалитетах республики работает более 15 тысяч человек – это депутаты различных уровней, главы и муниципальные служащие, общественные активисты. Все они – настоящие профессионалы своего дела.

Особую благодарность заслуживают ветераны органов местного самоуправления, они внесли значительный вклад в развитие наших территорий и передали последующим поколениям бесценный багаж опыта и знаний.

Уважаемые коллеги! Ежедневно вы решаете самые актуальные вопросы развития муниципалитетов, напрямую влияющие на благополучие жизни татарстанцев. Во многом именно по вашей деятельности люди оценивают власть в целом. Хотелось бы выразить вам признательность за результативность этой работы. При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и руководства республики муниципалитеты Татарстана сегодня динамично развиваются: мы видим, как стремительно меняется облик городов и сел, повышается комфортность, растет качество жизни граждан.

Дорогие друзья! В этот праздничный день хотелось бы поблагодарить вас за ваш труд, за самоотверженность и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, пусть успех сопутствует вам во всех начинаниях, а поддержка населения будет надежной опорой в вашей работе!» – говорится в поздравлении.