ЕКВ приостановила все международные соревнования на территории РФ

Все соревнования по волейболу, которые должны были пройти на территории России под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV), приостановлены в связи с ситуацией в Украине, сообщает пресс-службу CEV.

«С сегодняшнего дня никакие соревнования по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу, организованные под эгидой CEV, не будут проводиться в России и на Украине до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении.

Кроме того, до конца сезона еврокубков клубы из России и Украины будут проводить свои домашние матчи на нейтральном поле. Любые другие европейские мероприятия, которые изначально должны были состояться в России и на Украине в ближайшее время, будут перенесены в другие страны». Ранее такое же решине приняла баскетбольная Евролига. Но международная федерация волейбола сегодня подтвердила, что чемпионат мира в этом году пройдет в России, как и было запланировано.

В мужской Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли петербургский «Зенит» и московское «Динамо», в женской — казанское «Динамо-Ак Барс», московское «Динамо» и калининградский «Локомотив». Казанский «Зенит» выступает в Кубке CEV — втором по значимости европейском клубном турнире, где вышел в ½ финала и выиграл в Италии первый матч у «Монцы» (3:1).