Экстрим-зоны, «собачья» инфраструктура: татарстанцы рассказали, что хотят видеть в парках

Жители Азнакаевского, Заинского и Балтасинского районов РТ хотят, чтобы в парках были экстрим-зоны, а жители Альметьевска и Лаишева — площадки для выгула собак. Об этом сообщается в Telegram-канале «Парки Татарстана».

Во время голосования по выбору общественных пространств 2023 года почти 3 тыс. человек предложили свой вариант благоустройства пространства.

«В Азнакаевском, Заинском, Балтасинском и других районах люди говорят о том, как важно создать экстрим-пространство в парке», — сказано в публикации.

Отмечается, что еще 0,5% голосов были отданы за благоустройство пространств около больниц и лечебных учреждений. В дальнейшем в этом направлении будет использоваться опыт работы с пространством около горбольницы №7 в Казани.

В Альметьевске и Лаишеве есть большой запрос на создание площадок для выгула собак. Подобные зоны со специальным оборудованием уже в этом году появятся в Казани и Набережных Челнах.