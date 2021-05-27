Экстрим-парк в Лаишевском районе Татарстана откроется ко Дню республики

Экстрим-парк в городе Лаишево откроется в конце августа, его открытие будет приурочено ко Дню Республики Татарстан. На днях объект посетил глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Глава муниципалитета осмотрел строительство третьей очереди экстрим-парка. На данный момент на объекте прокладывают велосипедные дорожки, устанавливают спортивные и детские площадки. Также в парке появятся дополнительные прогулочные зоны», — сообщил источник.

Ранее агентство сообщало, что в рамках строительства объекта освоено 80 млн рублей, из них 35 млн рублей выделено из республиканского бюджета. Также муниципалитет выиграл грант в размере 45 млн рублей в федеральной программе «Малые города», эти средства также пошли на строительство нового общественного пространства.

«Самое главное, чтобы объект стал удобным и доступным центром притяжения для всех жителей нашего района», — отметил Ильдус Зарипов.

Экстрим-парк города Лаишево включит детский и взрослый памп-треки, скейтпарк, велосипедные и прогулочные дорожки, территорию для игр в волейбол и стритбол, детскую, а также многофункциональную площадку, зону для воркаута, амфитеатр и площадь с навесом. Здесь будет место встречи как для молодежи, так и для людей взрослого поколения.

«На сегодняшний день выполняется обустройство дорожек. Женщины старшего поколения попросили у главы района оборудовать территорию для скандинавской ходьбы. Теперь параллельно с велосипедной дорожкой выполняются работы по обустройству дорожек для пеших прогулок», — отметили в пресс-службе.

Планируется, что в парке будет многолюдно и зимой, дополнительные возможности дает и расположенная рядом лыжная база с прилегающей лыжной трассой. То есть экстрим-парк станет частью сети существующих общественных пространств, при этом создавая новые связи между исторической центрально-деловой и новой жилой частями Лаишево.