Экстрим-парк «УРАМ» вошел в шорт-лист Всероссийской премии «Парки России»

Казанский экстрим-парк «УРАМ» вошел в шорт-лист премии в номинации «Спортивный парк года» Всероссийской премии «Парки России», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«С самого начала мы создавали УРАМ как пространство сразу в трех измерениях: как молодежный центр, объект спорта и как полноценное общественное пространство. Соединить эти три направления в одном месте – сложная задача, требующая новых подходов, системной работы, компетентной команды и постоянного развития. Попадание в финал данной премии в очередной раз доказывает, что мы на правильном пути», – отметила директор-экстрим-парка УРАМ Мария Крюкова

В этой номинации оценивают спортивную инфраструктуру, разнообразие площадок, качество среды и то, как в парке выстроена работа с посетителями – от тренировок до мероприятий и образовательных программ.

Экстрим-парк «УРАМ» – одно из крупнейших общественных пространств России, ориентированных на уличную культуру и массовый спорт. На территории парка функционируют площадки для различных дисциплин, регулярно проходят соревнования, тренировки, мастер-классы и образовательные программы для посетителей с разным уровнем подготовки.

Церемония награждения пройдет в Москве 22 апреля – на ней назовут победителя номинации. Вместе с экстрим-парком «УРАМ» в шорт-лист вошли парки из Владимира, Салавата, Нижнего Новгорода и Одинцово.