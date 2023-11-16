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Экстрим-парк «УРАМ» примет детский фестиваль уличных культур
Казанский экстрим-парк «УРАМ» 2 декабря проведет детский фестиваль уличных культур. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Принять участие в контестах, мастер-классах и других активностях смогут дети и подростки в возрасте от 6 до 20 лет. Для этого потребуется регистрация, информируют в экстрим-парке.
Желающие смогут попробовать себя в самокатном спорте, скейтбординге, паркуре, роликах, ВМХ и танцах. В частности, посоревноваться в езде на самокатах смогут только новички и любители в возрасте от 6 до 8, от 9 до 11 и от 12 до 14 лет.
Скейтбордисты окажутся разделены на возрастные категории от 6 до 11 и от 12 до 17 лет, пробующие свои силы в паркуре — от 6 до 12 и от 13 д 17 лет, катающиеся на роликах — от 6 до 8 и от 9 до 14 лет.
Посостязаться в ВМХ опять-таки смогут лишь новички и любители — в возрасте от 6 до 9, от 10 до 12 и от 13 до 16 лет. Для танцоров предусмотрены две возрастные категории: до 14 лет и от 15 до 20 лет.
Необходимо отметить, что проект развития уличных культур «УРАМ» реализуется при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
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