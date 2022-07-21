Экстрим-парк «Урам» приглашает казанцев на лекции по современной поэзии и стиховедению

В казанском экстрим-парке «Урам» стартует серия лекций, посвященных основам стиховедения и современной поэзии. Цикл из восьми занятий пройдет в медиатеке общественного пространства, сообщается на странице программы развития современной поэзии «Слэм» во «ВКонтакте».

Первые две лекции состоятся уже завтра, 22 июля. Так, в 18.30 стартует «Круче Онегина: как отличить ямб от хорея и запомнить больше двух стихов из „Энеиды“», а следом за ней, в 19.30, — «Поэтический „Смак“: приоткрываем дверь на поэтическую кухню». Каждая из лекций продлится час.

Перед гостями экстрим-парка выступит кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русской литературы и методики ее преподавания КФУ Антон Афанасьев.

Предварительная регистрация доступна в сообществе программы во «ВКонтакте» либо в Telegram.