В казанском экстрим-парке «Урам» летом пройдут десятки мероприятий

В казанском экстрим-парке «Урам» летом 2025 года пройдут как традиционные события для уличных сообществ, так и новые форматы активностей для широкой аудитории. Об этом сообщила директор парка Мария Крюкова. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Лето в Татарстане».

«Если раньше «Урам» создавался в первую очередь для уличных сообществ, то сейчас мы открыты для каждого. В этом году у нас запланированы десятки событий, где каждый найдет что-то по душе», – отметила она.

Уже с этой недели в парке стартует серия мастер-классов «Кружки на полях». Йога, медитация, стояние на гвоздях, арт-терапия – занятия будут проходить каждую неделю, а участие в них бесплатное. При этом организаторы готовы дополнять программу – предложить свой мастер-класс может любой желающий, оставив заявку в соцсетях парка.

21 июня «Урам» отметит Международный день скейтбординга. Активисты отправятся в путешествие по Казани и Альметьевску, проведут соревнования на городских площадках.

28 июня экстрим-парк «Урам» и Парк им. Горького станут центральными площадками празднования Дня молодежи. В программе мероприятия запланированы образовательный лекторий, спортивные соревнования, интерактивные зоны от городских сообществ, маркет локальных брендов и концерты.

Чемпионат России по BMX-фристайлу пройдет в экстрим-парке 4-6 июля. В Казань приедут сильнейшие спортсмены страны. Участие в соревнованиях также примет семикратный чемпион страны по ВМХ Ирек Ризаев.

В августе гостей парка ждут не менее зрелищные события: 23-го числа – международный турнир по брейкингу ComboNation, а 30 августа – большой фестиваль уличных культур в День города.

Как отметила Крюкова, в парке позаботились о доступности экстремальных видов спорта для всех желающих. Например, на мастер-классах можно будет бесплатно воспользоваться оборудованием и экипировкой.

«На мастер-классах, которые мы запланировали в рамках проекта «Лето в Татарстане» совместно с Минмолом, мы полностью берем оборудование и экипировку на себя. Любой желающий сможет попробовать совершенно бесплатно экстремальные виды спорта», – пояснила директор.

Проведение мероприятий для молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Проект «Лето в Татарстане» запущен по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.