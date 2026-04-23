Экстрим-парк «УРАМ» организует амбассадорскую программу для развития уличной культуры

Экстрим-парк «УРАМ» запустил амбассадорскую программу, направленную на развитие локальных сообществ по всему Татарстану. Проект инициирован самим экстрим-парком совместно с Министерством по делам молодежи РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Инициаторы проекта рассчитывают сформировать сеть локальных лидеров (амбассадоров) по всему Татарстану. Последние смогут развивать сообщества в своих городах и районах, организовывать мероприятия и выступать официальными представителями движения «УРАМ» на местах.

Присоединиться к инициативе могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, активно вовлеченные в уличную культуру, включая спорт, творчество или организацию событий. Отобранные участники пройдут образовательную программу, включающую лекции и тренинги от команды экстрим-парка «УРАМ» и приглашенных экспертов. Обучение охватит такие моменты, как организация мероприятий, судейство, развитие личного бренда и вопросы безопасности.

Кроме того, участники получат: сопровождение и поддержку в реализации собственных проектов, доступ к инфраструктуре экстрим-парка «УРАМ», информационное продвижение и возможность карьерного развития, включая дальнейшее сотрудничество с командой проекта.

Программа предусматривает системную работу с амбассадорами в течение года: совместное планирование мероприятий, регулярную обратную связь и развитие локальных инициатив.

«Уличная культура формируется прежде всего через инициативу самих ребят. Важно создать условия, при которых эта энергия может развиваться и приносить результат. Амбассадорская программа дает возможность для активной молодежи взять на себя роль лидеров своей среды, чтобы делать ее интереснее для них самих. Наша задача – обеспечить поддержку таких инициатив, что соответствует целям национального проекта „Молодежь и дети“», - прокомментировал соответствующие планы министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«„УРАМ“ изначально создавался как пространство для людей и про людей. Сегодня это живой, постоянно наполненный событиями парк <...>. Важно, чтобы такие же активные и живые пространства появлялись и в районах Республики Татарстан – чтобы они не просто существовали, а развивались, притягивали молодежь и становились точками роста локальных сообществ. Наша задача – поддержать инициативных ребят и помочь им реализовать свои идеи», – подчеркнула директор экстрим-парка Мария Крюкова.

Прием заявок начался 20 апреля и продлится до 4 мая 2026 года включительно по ссылке.

Предусмотрены следующие критерии отбора – регулярная практика в уличных видах спорта (скейт, самокат, BMX, воркаут) или опыт организации мероприятий, мотивация развивать сообщества в своем городе, развитые коммуникативные навыки и ответственность, пояснили в профильном ведомстве.