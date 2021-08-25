Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Казанский экстрим-парк «Урам» номинирован на престижную международную архитектурную премию ArchDaily х Strelka. Он попал в лонг-лист, включающий 50 проектов из 15 стран, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«„Урам“ заявлен в номинации Sports Architecture. Проект был выбран из сотен заявок из 15 стран мира. Сейчас на платформе идет голосование за попадание в шорт-лист премии, для победы необходимо набрать максимальное количество голосов на сайте ArchDaily», — рассказали в пресс-службе.

Проголосовать можно по ссылке. Вторым этапом определения победителей премии станет финал, который пройдет с 26 по 31 августа. Состоится новое голосование, по итогам которого три самых популярных проекта станут лауреатами. Проект, набравший наибольшее количество голосов, окажется представлен на конференции «Архитектор будущего», которая пройдет онлайн 6–7 сентября.

Конкурс журнала ArchDaily, компании «КБ Стрелка» и Института «Стрелка» предназначен для молодых архитекторов, меняющих города. Премия ArchDaily & Strelka Award появилась в 2019 году, она проводится раз в два года. В 2021 году свои проекты представили архитекторы и бюро из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.