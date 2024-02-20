Экстрим-парк, набережные, озера: мамадышцам расскажут о благоустройстве района

Сегодня, 20 февраля, жители Мамадышского района станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Панельная дискуссия состоится в районном Доме культуры.

Спикерами мероприятия станут депутат Государственной Думы РФ Илья Вольфсон, глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов. Модератор — депутат Государственного Совета РТ Римма Ратникова.

В последние годы в районе многое сделано для развития инфраструктуры сел, строятся и ремонтируются соцобъекты. В рамках федеральной программы по благоустройству сельских территорий построено 85 объектов за 210 млн рублей. Это спортивные и детские площадки, парки отдыха, тротуары и так далее. В 2023 году возведено два объекта за 5,6 млн рублей.

В 2023 году район участвовал в 22 федеральных и республиканских программах, нацональных проектах. Общий объем средств по программам строительства и ремонта, включая и дорожные работы, составил 2 млрд 596 млн рублей. Построено 15 тыс. кв. метров жилья и девять социальных объектов, отремонтировано 39 объектов.

Активно проводится в городе газификация новых микрорайонов. В программу включены микрорайоны «Западный» и «Дачный». В микрорайоне «Южный» 8 февраля уже запустили газ — это 14 километров построенных линий газопровода и подведение газа к 350 земельным участкам.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений состоится открытие Парка экстремальных и зимних видов спорта. Он обошелся в 102 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. В Мамадыше за счет государственных и республиканских программ благоустроена территория набережной реки Вятки — ее протяженность более 4 километров. Обустроены два озера, и теперь необходимо завершить благоустройство третьего — самого большого, площадью 50 тыс. кв. метров.

Мамадыш — один из самых благоустроенных городов страны. Он четырнадцатикратный победитель республиканского и двукратный победитель всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское поселение России». В Москве 16 января на форуме «Малая родина — сила России» состоялось вручение премий, учреждённых по поручению Президента РФ. Премия присуждается в десяти номинациях представителям муниципалитетов, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. Глава Мамадышского района Анатолий Иванов стал лауреатом всероссийской премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награды вручал лидер страны Владимир Путин.

Встреча в Мамадыше завершится концертной программой, в которой примут участие артисты Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. народная артистка РТ — золотой голос татарской эстрады Зайнаб Фархетдинова, народная артистка РТ — обладательница редкого бархатного тембра голоса Резеда Шарафиева, один из лучших народных коллективов — ансамбль песни и танца «Агидель».

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.