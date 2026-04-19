Экстремисты попытались поджечь синагогу в Лондоне

Поджог синагоги пытались устроить в Лондоне неизвестные. Инцидент произошел в районе Кентон на северо-западе столицы Великобритании. По информации организации Community Security Trust, что занимается обеспечением безопасности еврейской общины, ущерб был незначительным: дым заполнил внутреннюю комнату, но пострадавших или значительного структурного ущерба нет.

Это не первая попытка поджога синагоги в столице Соединенного Королевства, пишет ТАСС. В минувшую пятницу неизвестный мужчина пытался поджечь здание еврейской благотворительной организации Jewish Futures на севере Лондона. Кроме того, на этой неделе местные правоохранители выявили попытку поджога синагоги недалеко от посольства Израиля.