news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 19 апреля 2026 13:49

Экстремисты попытались поджечь синагогу в Лондоне

Читайте нас в
Телеграм

Поджог синагоги пытались устроить в Лондоне неизвестные. Инцидент произошел в районе Кентон на северо-западе столицы Великобритании. По информации организации Community Security Trust, что занимается обеспечением безопасности еврейской общины, ущерб был незначительным: дым заполнил внутреннюю комнату, но пострадавших или значительного структурного ущерба нет.

Это не первая попытка поджога синагоги в столице Соединенного Королевства, пишет ТАСС. В минувшую пятницу неизвестный мужчина пытался поджечь здание еврейской благотворительной организации Jewish Futures на севере Лондона. Кроме того, на этой неделе местные правоохранители выявили попытку поджога синагоги недалеко от посольства Израиля.

#Лондон #поджог #синагога
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров