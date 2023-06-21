Спортсменка-экстремалка Шолпан Зиганшина отправилась в новое путешествие из Челнов

Известная экстремалка Шолпан Зиганшина отправилась в очередное путешествие — она планирует добраться автостопом от Казани до Чукотки. Новую экспедицию путешественница открыла экстрим-заплывом в Набережных Челнах.

Во время заплыва Шолпан подстраховывали спасатели. При проведении экстремальных заплывов это является обязательным условием.

Длительные путешествия Зиганшина совершает на протяжении уже восьми лет. В каждой точке своего пути она купается в озерах и реках с экстремально низкими температурами воды. Самый запоминающийся заплыв был на севере. Тогда, по словам спортсменки, она как пловец в открытых водоемах имела еще недостаточно опыта.

»Шла я тогда еще с лидером-волонтером. По состоянию инвалидности мы должны были идти в паре. Наша веревка запуталась, его нога привязалась к моей руке, и получается, что он плыл за счет двух рук и одной ноги, а я — одной руки и двух ног», — вспомнила Шолпан Зиганшина.

Сегодня путешественница не работала на скорость, а пыталась преодолеть волну. Из-за ветреной погоды волны создавали небольшое препятствие при заплыве, делая его увлекательнее. За 40 минут Шолпан преодолела дистанцию в один километр.



«Камская вода восхитительна. Кама — это река земли моей матери, поэтому я решила старт второй арктической экспедиции начать с территории, где жила моя мать», — поделилась спортсменка.

Далее экстремальная путешественница планирует отправиться автостопом в Башкирию.

Материал подготовлен при участии Христины Балобановой.