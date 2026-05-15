Экспозиция «ВГИК и его друзья» начала работу в музее Боратынского

Фото: пресс-служба музея Е.А. Боратынского

Выставка «ВГИК и его друзья» открылась в музее Е.А. Боратынского. Экспозицию разместили в Белом зале музея. Проект знакомит посетителей с коллекцией ректора Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, профессора и доктора искусствоведения Владимира Малышева.

В основу выставки легли работы, связанные не столько с художественными направлениями или жанрами, сколько с личными отношениями и профессиональными связями. Большинство представленных картин и скульптур Малышев получил в подарок от друзей, коллег, известных художников и своих учеников. Многие произведения сопровождаются авторскими посвящениями.

Значительную часть экспозиции составляют работы, созданные уже в XXI веке. На выставке представлены произведения в самых разных стилях – от наивного искусства до академической пленэрной живописи, от русского импрессионизма до гиперреализма и символизма. Посетители смогут увидеть пейзажи, портреты, натюрморты и метафорические композиции.

Среди авторов – Зураб Церетели, Никас Сафронов, Сергей Андрияка, а также Виктор Брагинский, Антон Стекольщиков, Владимир Архипов, Алексей Лаптев, Юрий Журавлев и Алексей Аникин.

Главной темой выставки стала связь кинематографа и изобразительного искусства. Экспозиция показывает, как на протяжении многих лет пересекались творческие пути ВГИКа и художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Часть произведений напрямую связана с кино: некоторые работы были вдохновлены фильмами, другие созданы выпускниками ВГИКа или людьми, тесно связанными с университетом. Через эти работы организаторы попытались передать атмосферу творческой среды, в которой взаимодействуют режиссеры, актеры, художники и сценографы.

Соорганизатором проекта выступил Казанский государственный институт культуры.

На церемонии открытия выступили ректор института Роза Ахмадиева, ректор Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде Назарзода Махмуд Мирзо, а также директор музея Е.А. Боратынского Ирина Завьялова. Участники церемонии отметили, что выставка позволяет увидеть ВГИК не только как образовательный вуз, но и как крупный культурный центр, вокруг которого формируется творческая среда.

Выставка будет работать в Казани до 3 июня 2026 года. После завершения экспозиции коллекцию планируют отправить в тур по городам Татарстана, который продлится в течение года.