Экономика 21 марта 2026 15:30

Экспортёры Татарстана могут получить поддержку до 23 марта

Российский экспортный центр продолжает информировать бизнес о доступных инструментах поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.

Предприниматели могут ознакомиться с подробной информацией и перечнем мер поддержки на официальном сайте РЭЦ и на государственной платформе «Мой экспорт».

Заявки на компенсацию затрат по транспортировке промышленной продукции принимаются до 18:00 часов 23 марта.

exportcenter.ru

#Минпромторг РТ #российский экспортный центр
