Экспортеры из Татарстана получат до 500 тыс. рублей на перевозку продукции за рубеж

Татарстанские экспортеры продукции на внешние рынки могут получить до 500 тыс. рублей на одно предприятие для перевозки продукции до границ России, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана уже начал прием заявок на софинансирование расходов на транспортировку груза. Благодаря этому экспортеры могут сэкономить 80% расходов.

Софинансирование предоставляется для перевозки грузов в рамках уже заключенного экспортного контракта и включает содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, паллетирования и переупаковки продукции.

Мера призвана снизить затраты региональных предпринимателей на всех этапах клиентского пути экспортера и помочь в наращивании экспортного потенциала Татарстана, увеличении доли российской продукции во внешней торговле.