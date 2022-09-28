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Ру Тат
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Экономика
28 сентября 2022  17:30
Александр Хевронин

Экспортеры из Татарстана получат до 500 тыс. рублей на перевозку продукции за рубеж

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Татарстанские экспортеры продукции на внешние рынки могут получить до 500 тыс. рублей на одно предприятие для перевозки продукции до границ России, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

 Фонд поддержки предпринимательства Татарстана уже начал прием заявок на софинансирование расходов на транспортировку груза. Благодаря этому экспортеры могут сэкономить 80% расходов.

Софинансирование предоставляется для перевозки грузов в рамках уже заключенного экспортного контракта и включает содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, паллетирования и переупаковки продукции.

Мера призвана снизить затраты региональных предпринимателей на всех этапах клиентского пути экспортера и помочь в наращивании экспортного потенциала Татарстана, увеличении доли российской продукции во внешней торговле.

 

 

#поддержка предпринимательства #Татарстан #Минэкономики РТ
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