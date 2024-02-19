Экспортеры прогнозируют рост мировой добычи газа в 2024 году почти на 3%

Объем мировой добычи газа в 2024 году может вырасти до 4,162 трлн кубометров или на 2,8% в сравнении с 2023-м. При этом очень большая доля роста придется на страны СНГ, пишет ТАСС со ссылкой на отчет Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

Согласно данному отчету, добыча в Северной Америке может вырасти до 1,305 трлн кубометров (+2%), на Ближнем Востоке - до 732 млрд (+3,3%).

При этом в странах СНГ в 2024 году рост может оказаться выше 4%. Прогноз: объем добычи газа увеличится до 817 млрд кубометров. Это выше, чем в 2023-м и 2022-м, но меньше, нежели по итогам 2021 года (910 млрд).

В АТР добыча газа может возрасти на 2%, в Африке - на 4,8%, в странах Латинской Америки - на 0,6%. В Европе также возможен рост на 2,8% - до 220 млрд.