Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

С начала навигации по 16 ноября 2026 года из Республики Татарстан в Иран отправлено 14 теплоходов с ячменем на кормовые цели – общий объем поставок составил 60 тыс. тонн. Это на 57 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ноябре лаборатория филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по РТ исследовала экспортную партию ячменя массой 2,7 тыс. тонн.

«Ячмень исследовали на физико-химические показатели, а также на безопасность, в частности на содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, остаточного количества пестицидов, наличие ГМО и др. Результаты испытаний подтвердили соответствие всем заявленным требованиям Ирана и условиям контракта», – рассказала руководитель органа инспекции филиала Полина Азаренко.

Перед отправкой трюмы теплоходов продезинфицировали для защиты груза от вредителей и болезней. На продукцию оформлены все необходимые разрешительные документы, включая сертификаты международного образца и фитосанитарный карантинный сертификат.