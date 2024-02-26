Экспорт смартфонов из Индии в РФ вырос в 16 раз за 2023 год

В 2023 году Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в РФ в денежном эквиваленте – до 97,3 млн долларов. Пиковым месяцем стал ноябрь – 27,2 млн долларов получила индийская сторона от такого экспорта, пишет РИА Новости.

Для сравнения: за 2022-й Индия отправила в Россию телефонов на 6,1 млн долларов. При этом в 2023-м спад зафиксировали в марте и июле, когда Индия ничего не заработала.

По словам руководителя EvApps Родиона Труфанова, у крупнейших производителей телефонов есть мощности для производства во всем мире, Индия – одна из таких площадок. Там собирают смартфоны Xiaomi, Samsung, Google и Apple. Индийские гаджеты (например Micromax) имеют характеристики на уровне 2014 года, поэтому они не конкуренты современным моделям, рассказал эксперт.

Такого же мнения придерживается и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он подчеркнул, что Индия ввозит в РФ не свои бренды, а китайские или американские по параллельному импорту. Он также добавил, что гаджеты из Индии помимо «слабой развитости техники» не такие дешевые в отличии от смартфонов КНР.

Интересно, что Xiaomi, по словам Муртазина, делает для Индии цены ниже, чем можно получить в Китае. За счет этого они пользуются спросом.