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Ру Тат
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Экономика
13 декабря 2021  17:44
Александр Хевронин

Экспорт Республики Татарстан за девять месяцев вырос почти на 40%

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За девять месяцев 2021 года экспорт Республики Татарстан составил 9,06 млрд долларов США, что на 39% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

По итогам указанного периода Татарстан занимает пятое место с долей 2,64% по объемам экспорта среди регионов РФ. При этом количество компаний-экспортеров за девять месяцев 2021 года составило 1045.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Республики Татарстан за девять месяцев этого года оказался на 44% выше аналогичного периода прошлого года и составил 2,8 млрд долларов.

Общее количество направлений экспорта Республики Татарстан за указанный период составило 146 стран, из которых 141 – по направлениям несырьевого неэнергетического экспорта.
 

#Минпромторг Татарстана #экспорт #Татарстан
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