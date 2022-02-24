Экспорт халяльной продукции из Татарстана за год вырос в два раза

За прошлый год экспорт халяльной продукции из Татарстана увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

«Отдельным направлением выделяем экспорт продукции „халяль“. По итогам прошлого года он составил порядка 5 млн долларов», — рассказал докладчик.

Зяббаров добавил, что в прошлом году по национальному проекту «Экспорт продукции АПК» была поставлена задача реализовать продукции на сумму 320 млн долларов США.

«Однако из-за сокращения валового сбора зерновых и масличных культур произошло уменьшение экспорта продукции АПК. Дополнительным барьером для реализации экспорта масложировой продукции послужило введение с 1 сентября плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла», — отметил он.

В результате, по словам министра, за 2021 год экспорт продукции агропромышленного комплекса республики в сопоставимых ценах составил 271,6 млн долларов, или 108,6% от скорректированного плана.

«В текущем году перед нами стоит задача довести экспорт продукции АПК до 330 млн долларов, и мы нацелены на ее выполнение», — подчеркнул глава Минсельхозпрода.