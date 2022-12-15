С начала года экспорт продукции АПК Татарстана достиг 313 млн долларов

Татарстан в 2022 году в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» реализовал продукцию на 313 млн долларов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

«В 2022 году перед республикой была поставлена задача по реализации продукции АПК на экспорт на сумму 330 млн долларов США. Однако текущий год был очень непростой: с введением ограничений на экспорт зерновых культур, сахара, подсолнечного масла, из-за отказа от сотрудничества недружественных стран, нарушения логистических путей федеральным центром принято решение об обнулении на 2022 год целевого показателя», – отметил он.

Залаков подчеркнул, что Министерство сельского и продовольствия РТ продолжило работу по экспорту. «Мы все показатели [по экспорту] однозначно выполнили. Особенно имея поддержку Президента Татарстана Рустама Минниханова», – заключил он.