Экспорт продукции АПК из Татарстана за год вырос на 43 млн долларов
За прошлый год Татарстан экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на 512,9 млн долларов США, что на 43 млн долларов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на круглом столе, который прошел в рамках сельхозвыставки «Казань Агро – 2026».
«Агропромышленный комплекс Татарстана – это современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития. Продукцию агропромышленного комплекса республики поставляют 90 участников внешнеэкономической деятельности в 49 стран мира», – цитирует Гайнуллова пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Из Татарстана на экспорт отправляется масло подсолнечное, хлопковое, сафлоровое, рапсовое и горчичное, а также майонез, соусы, жмыхи и шоколад.
Татарстан участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».