news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 11 февраля 2026 19:02

Экспорт продукции АПК из Татарстана за год вырос на 43 млн долларов

Читайте нас в
Телеграм

За прошлый год Татарстан экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на 512,9 млн долларов США, что на 43 млн долларов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на круглом столе, который прошел в рамках сельхозвыставки «Казань Агро – 2026».

«Агропромышленный комплекс Татарстана – это современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития. Продукцию агропромышленного комплекса республики поставляют 90 участников внешнеэкономической деятельности в 49 стран мира», – цитирует Гайнуллова пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Из Татарстана на экспорт отправляется масло подсолнечное, хлопковое, сафлоровое, рапсовое и горчичное, а также майонез, соусы, жмыхи и шоколад.

Татарстан участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

#экспорт продукции апк #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
Алексей Песошин в Нижнекамске: «Вы в числе лидеров, но долги по ЖКУ неприемлемы!»

Алексей Песошин в Нижнекамске: «Вы в числе лидеров, но долги по ЖКУ неприемлемы!»

10 февраля 2026