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Ру Тат
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4 июня 2021  23:12

Экспорт масложировой продукции Татарстана за четыре месяца вырос почти на 5%

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За четыре месяца этого года экспорт масложировой продукции Татарстана составил 75,6 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на 5%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. 

«Увеличение экспорта масложировой продукции наблюдается благодаря реализации федерального проекта „Экспорт продукции АПК“ национального проекта „Международная кооперация и экспорт“», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Всего за четыре месяца этого года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса республики достиг 105,6 млн долларов. Основная доля экспорта приходится на масложировую продукцию — 71,6%.

Основными странами-импортерами продукции являются Казахстан, Беларусь, Латвия, Германия, Узбекистан, Монголия, Польша и Азербайджан. 

Прирост экспорта татарстанской масложировой продукции в этом году прогнозируется на уровне 15%.

#экспорт продукции апк
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