Экспонаты музея «Транснефть — Прикамья» представлены на всероссийской выставке

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Экспонаты корпоративного музея компании представлены во всероссийском выставочном проекте «Сталинград — история Победы» в мультимедийном парке «Россия — моя история» в Казани. Выставка открылась в дни празднования 80-летия разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы.

Специально к юбилейной дате в историческом парке была создана мультимедийная экспозиция, которая включает современные анимированные карты, инфографические схемы, уникальную видеохронику, дневниковые свидетельства участников событий, галереи цитат и портретов военных лет.

Среди представленных корпоративным музеем АО «Транснефть — Прикамье» артефактов — винтовка Мосина, минометный выстрел, каска, смертный медальон с образцом бланка, фронтовая газета «Вести с Советской Родины», стеклянный флакон от медикаментов и другие предметы вооружения и обмундирования солдат, найденные работниками компании в рамках поисковых экспедиций на местах сражений.

С 2020 года музей предприятия выступает партнером Музея Победы на Поклонной горе. Экспозиция в одном из его залов посвящена Великой Отечественной войне. Большая часть ее экспонатов предоставлена работниками предприятия — участниками военно-патриотического отряда «Выстрел» (г. Чистополь, Республика Татарстан). В рамках всероссийской акции «Вахта памяти» поисковики восстанавливают утраченные имена пропавших без вести солдат и пополняют фонды музея артефактами с мест жестоких боев Великой Отечественной войны.

География выставки в мультимедийном парке «Россия — моя история» охватила многие регионы страны. Ее представляют 23 исторических парка в рамках проекта «Сталинград — история Победы», инициированного Фондом стратегических инициатив музея-заповедника «Сталинградская битва».