Экспонатами проекта Нацмузея РТ «Время. События. Люди» стали две картины Полины Илюшкиной

В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Время. События. Люди», приуроченная ко Дню России, который отмечается 12 июня. Экспозиция достаточно невелика, она в основном посвящена техническим, научным и промышленным успехам региона за последнее столетие.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Здесь есть криопереноска для доставки вакцины от Covid-19 (образец продукции завода «ПОЗиС»), которая напоминает знакомую многим дачникам сумку-холодильник, комбинезон гонщика команды «КАМАЗ-мастер», пятикратного победителя ралли «Дакар» Эдуарда Николаева, макеты нефтяной вышки, газотурбинной установки, производимых в Татарстане самолетов…

«В 1950-м году постановлением Совета министров СССР было учреждено предприятие „Татнефть“. Сегодня оно носит имя татарстанского нефтепромышленника, который впоследствии стал первым министром нефтяной промышленности Советского Союза, Валентина Дмитриевича Шашина. КАПО имени Горбунова выпускает самолеты, в том числе гражданский Ту-214, который является модификацией Ту-204. В 2019-2020 годах для российской армии на КАПО имени Горбунова было построено два стратегических ракетоносца Ту-160, которые являются одними из сильнейших самолетов в мире. Сегодня возрождается проект самолетов Ту-330, который был заморожен в 90-е», — рассказывал первым посетителям выставки научный сотрудник Национального музея РТ Владислав Мухин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первыми экспозицию увидели восемь школьников, которым в честь приближающегося Дня России паспорта граждан РФ торжественно вручили в интерьерах музея.

Из числа связанных с более фундаментальными научными достижениями экспонатов здесь представлены, например, приборы знаменитых казанских ученых, авторов выдающихся открытий в области органической химии Александра и Бориса Арбузовых. Из культурных и спортивных артефактов тут можно увидеть награду режиссера Марселя Салимжанова — кубок Международного театрального фестиваля «Науруз», нотные издания и японскую флейту композитора Назиба Жиганова, дирижерскую палочку Натана Рахлина, личные шахматы первого в мире человека, который одновременно был мастером спорта по шашкам и шахматам, — Рашида Нежметдинова, а также две картины молодой современной художницы Полины Илюшкиной.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Здесь две мои картины — „Первый фонтан большой татарстанской нефти” и „Торжественное открытие воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери”. Последняя картина была создана на основе натурных этюдов 21 июля 2021 года, когда торжественно открывался собор. А копия этой картины находится у Президента Республики Татарстан, ее подарил ему митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл по случаю осеннего празднования Казанской иконы 4 ноября. Есть еще такая большая картина — 2,5 на 2 метра, которую я написала уже более детально, с портретным сходством персонажей, и выставила на премию Баки Урманче, сейчас она находится в галерее „Хазинэ”», — рассказала «Татар-информу» автор полотна, художник-стажер творческой мастерской живописи Российской академии художеств, член Союза художников и Творческого союза художников РТ Полина Илюшкина.

Большей частью, пояснил агентству Владислав Мухин, экспонатами выставки стали предметы из фондов самого Национального музея РТ, но семь предметов на время экспонирования предоставил Музей истории Государственного Совета республики. Это, например, диплом первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева — почетного члена Международной академии бизнеса и удостоверение почетного члена Конгресса местных региональных властей Совета Европы Фарида Мухаметшина, Председателя Госсовета РТ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этой выставке мы используем концепцию, которую применили два года назад в создании большого проекта в нашем музее к 100-летию ТАССР. Выставка „Время. События. Люди” входит в цикл мероприятий, приуроченных ко Дню России, которые проходят по всей стране в регионах. Предварительно она будет работать до 30 августа», — сказал Мухин.