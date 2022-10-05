Национальная система пространственных данных в Татарстане будет запущена в этом году

В конце этого года Татарстан приступит к опытной эксплуатации «Национальной системы пространственных данных» (НСПД), сообщает пресс-служба Росреестра республики.

«Создание НСПД позволит объединить и структурировать пространственные данные, обеспечить их доступность для граждан, бизнеса и государственных органов. Благодаря этому появится инструмент для оперативного получения комплексных сведений о земле и недвижимости в режиме одного окна и принятия эффективных управленческих решений», – сказал заместитель руководителя Росреестра Татарстана Артем Костин.

Он добавил, что технологические процессы должны быть прозрачными, гибкими и настраиваемыми: от поступления заявления от физического или юридического лица до регистрации права на объект недвижимости.

Стоит отметить, что демонстрационный стенд системы на примере Казани представят в октябре этого года.