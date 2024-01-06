Эксперты: Жильем в Казани интересуются жители из других субъектов РФ

Казанским жильем интересуются жители с Республики Башкортостан, Удмуртии, Самары и Республики Марий Эл. Об этом сообщил сооснователь компании «Авторы» Владимир Михайлов, пишет РБК Татарстан.

Спикер подчеркнул, что такой интерес – результат работы по повышению качества жизни в городе, который на сегодняшний день привлекает все больше активной молодежи.

Михайлов также оценил покупательскую способность жителей РТ: по его словам, она положительна. При этом сильно вырос интерес среди иногородних покупателей.

Замгендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов добавил, что покупательская способность татарстанцев выше, чем в среднем по РФ. Именно поэтому в республике сохраняется большой платежеспособный спрос на высокобюджетное жилье.

Он отметил, что большая часть покупателей – это по-прежнему инвесторы, особенно в перспективных районах. Однако есть и весомая часть людей, покупающих квартиры для себя.

Более того, как сказал директор группы компаний «Новастрой» Денис Самарин, 11% от общего числа покупателей приобрели жилье на собственные деньги, не привлекая ипотеку.