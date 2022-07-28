Teikoku Databank: Японские компании перестали уходить из России

Японский бизнес, начавший уходить из России или приостановивший свою деятельность в марте, затормозил этот процесс в июне, а к июлю полностью его приостановил, сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистического центра Teikoku Databank.

Исследователи отмечают, что компании относятся к выходу из российского бизнеса с осторожностью, поскольку найти альтернативные каналы поставок сжиженного природного газа и редкоземельных металлов непросто. Они также опасаются, что в случае ухода им будет сложно вновь вернуться на значимый для них российский рынок.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля решение уйти из РФ приняли 37 из 168 крупных компаний, а в апреле их число увеличилось до 60. Однако, уже в мае темпы замедлились и к ушедшим компаниям добавились только 11. В июне об уходе с российского рынка сообщило всего три компании.