Эксперты заявили, что США могут установить контроль над Гренландией к июлю

США планируют установить контроль над Гренландией уже к июлю 2026 года. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«США могут попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки 4 июля», – говорится в материале.

Отмечается также, что Соединенные Штаты, скорее всего, не планируют военного вторжения. Для усиления гражданского и военного контроля Вашингтон может использовать кампанию политического давления, в том числе через попытки влиять на местных политиков, считает управляющий директор европейского отделения Eurasia Group Муджтаба Рахман. Он подчеркнул, что намерения США в отношении Гренландии «реальны и серьезны».

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью страны. Он подчеркивал стратегическую важность острова для национальной безопасности.

При этом бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и не будет продаваться.