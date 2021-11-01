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Здоровье
1 ноября 2021  13:40

Эксперты: Онкология не является противопоказанием к вакцинации от Covid-19

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Онкологические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Тем не менее больным ими следует прививаться до прохождения курса химиотерапии или спустя месяц после нее, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Сегодня не считается, что онкозаболевание является противопоказанием для вакцинации. И на сегодняшний день ограничений для больных онкологией нет, кроме тех, кто находится на химиотерапии: им рекомендуют на некоторое время воздержаться и максимально ограничить контакты, чтобы не заразиться», — сказал врач-онколог Аркадий Аксененко.

Он отметил, что химиотерапия вызывает ослабление организма и иммунитета из-за токсичного действия, поэтому, если есть возможность, лучше привиться до начала курса химиотерапии.

Его точку зрения поддержал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. По его словам, вакцинироваться от коронавируса необходимо всем онкобольным, находящимся в стадии ремиссии либо не получающим интенсивную терапию.

«Все остальные рекомендации такие же, как и для обычных людей. Поскольку этот вирус циркулирует в среде активно и последний штамм вируса очень контагиозный — вызывает заражения 8–10 человек от одного объекта, а вот уханьский вирус заражал двух. Поэтому здесь крайне важны средства индивидуальной защиты — носить маску и обрабатывать руки или носить перчатки», — рассказал эсперт. 

Аксененко, в свою очередь, посоветовал онкобольным поменьше контактировать с людьми в период нерабочих дней. Особенно если они сейчас находятся в стадии восстановления после интенсивной терапии.

#Россия #онкологические заболевания #Коронавирус
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