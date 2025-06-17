Эксперты заявили, что ОЭЗ «Зеленая долина» – шаг к технологическому суверенитету России

В Татарстане появится новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа под названием «Зеленая долина». Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера РФ Александра Новака. Новая ОЭЗ разместится в Заинском районе и займет территорию площадью 16,5 гектара. Создание «Зеленой долины» стало центром обсуждения «Экспертного Клуба».

Александр Новак напомнил, что механизм ОЭЗ действует в России уже 20 лет и доказал свою эффективность в качестве инструмента регионального развития. В настоящее время по всей стране реализуется более 1300 проектов на сумму 6,6 трлн рублей, благодаря которым будет создано 177 тысяч рабочих мест.

До 2034 года в «Зеленую долину» планируется привлечь свыше 15 миллиардов рублей инвестиций и создать 444 новых рабочих места. В числе ключевых направлений – переработка льна и хлопка в биоволокно, выпуск сорбентов и удобрений.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что появление новой ОЭЗ соответствует стратегии развития республики и позволит усилить ее позиции в области биотехнологий. На создание инфраструктуры зоны потребуется порядка 2,5 млрд рублей.

В настоящий момент в Татарстане действуют две особые экономические зоны – «Алабуга» (промышленно-производственная) и «Иннополис» (технико-внедренческая). «Зеленая долина» станет третьей и сосредоточится на инновационных биотехнологических проектах.

Депутат Казанской городской Думы, член генсовета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов отметил, что создание особой экономической зоны «Зеленая долина» открывает новые перспективы для развития Татарстана. По его словам, проект, реализуемый при поддержке вице-премьера Александра Новака и опирающийся на опыт «Алабуги» и «Иннополиса», станет стимулом для экономического роста региона.

Он подчеркнул, что направление на переработку льна и хлопка, производство сорбентов и удобрений отвечает современным экологическим трендам, а ожидаемые инвестиции в размере более 15 миллиардов рублей и создание 444 рабочих мест положительно скажутся на экономике Заинского района.

«Инвестиции в инфраструктуру зоны в размере 2,5 миллиарда рублей подчеркивают серьезный подход к созданию необходимых условий для работы резидентов. Это не только улучшит бизнес-климат, но и создаст новые возможности для местных жителей», – добавил Шарапов.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что развитие биотехнологий является приоритетом для достижения технологического суверенитета России. Он подчеркнул, что к 2030 году страна должна сократить импортозависимость в биоэкономике вдвое, а к 2036-му – выйти в лидеры этой сферы.

«Татарстан давно занимает одно из лидирующих мест в сфере прорывных инноваций и наукоёмких технологий. Открытие в Татарстане, частности, на территории моего избирательного округа – Заинского района – особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Зеленая долина», специализирующейся на инновационных биотехнологических проектах, - это очередной успех республики и результат скоординированной работы руководства Татарстана с федеральным центром», – отметил Морозов.

Председатель комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Татарстана Айрат Гимадутдинов заявил, что биотехнологии являются одним из наиболее перспективных направлений для развития экономики, сельского хозяйства и медицины, а также важной составляющей технологического суверенитета страны. Он отметил, что спрос на современные биотехнологии со стороны промышленности и агросектора постоянно растет, что повышает интерес инвесторов к таким проектам.

«ОЭЗ и в Татарстане, да и по всей стане, уже показали свою эффективность как площадки с особыми условиями, привлекательными для инвесторов. Развитие ОЭЗ помогают управлять привлечением инвестиций в наиболее востребованные направления, в том числе биотехнологии», – добавил Гимадутдинов.