Эксперты завершили экспертизу проекта указа о лимите добычи охотничьих ресурсов в РТ

Комиссия завершила экспертизу проекта указа Раиса РТ «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года» с материалами, обосновывающими объемы изъятия охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

«Экспертной комиссией отмечено соответствие представленных материалов экологическим требованиям, уровень воздействия на окружающую среду при изъятии животных (лось — 865 особей, косуля сибирская — 668, олень благородный — 5, рысь — 3, барсук — 189) является допустимым», — говорится в сообщении ведомства.

Заказчиком является Госкомитет республики по биологическим ресурсам. В качестве экспертов выступили доктор биологических наук, профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, а также сотрудники отдела оценки планируемой деятельности Минэкологии РТ Анна Васильева и Хиндия Галиева.

Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов (лось, косуля сибирская, олень благородный, рысь, барсук) утверждаются каждый год — такой подход помогает не причинять ущерб воспроизводству популяций.