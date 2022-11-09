Эксперты: Запад создал неоколониальную империю, а Россия выступает за полицентричный мир

В период специальной военной операции РФ необходимо уделить особое внимание мировоззренческим вопросам, связанным с формированием российской идентичности. Такое мнение выразил советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета Олег Агапов.

«Конституция РФ несет в себе заряд общегражданского мировоззрения, отражающего ключевые ценности граждан России. Среди ведущих констант, заложенных в Конституции, есть принцип федерализма, принцип уважения национальных и религиозных традиций, принцип гражданского служения. Это достаточный потенциал для формирования гуманитарного ответа на вызовы глобализма, трансгуманизма», – сказал Агапов, выступив на площадке Экспертного клуба.

По словам политтехнолога, генерального директора агентства «Теория Дарвина» Владимира Кутилова, специальная военная операция во многом ведется за образ будущего России, который является для нашей страны национальной идеей, носит признаки общей всенародной цели, отвечает на вопросы, куда и зачем мы идем.

«Наличие такой цели определяет стратегию государства, позволяет точно отвечать на вопросы о приоритетах развития, направлении ресурсов, то есть о векторе движения. Именно это целенаправленное движение – главное условие для развития. Если еще год назад такой образ будущего, такие национальные идеи были направлены внутрь страны и в основном включали вопросы национального единства, традиционных ценностей, справедливого устройства общества, то сегодня мы все больше говорим о роли и месте нашей страны в мировом контексте, о тех идеях, которые мы несем миру», – подчеркнул Кутилов.

То, что высокопоставленные представители российских федеральных властей стали постоянно говорить о необходимости государственной идеологии – это позитивный факт, считает заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.

«Идеология есть у всех наших контрагентов на Западе. Они постоянно говорят о либеральных ценностях в своих решениях. Современная идеология, на мой взгляд, в России формируется через внешние факторы. Мы настаиваем на том, что Запад создал неоколониальную империю, а Россия и многие другие страны выступают за полицентричный мир. Не менее важным является и внутренняя идеология. Ценности, которые мы противопоставляем Западу общеизвестны: традиционная семья, патриотизм, государство, объединяющее структуры гражданского общества, добровольчество. Постепенно эти ценности и сформируются в единую российскую идеологию. К сожалению, четверть века мы шли после распада СССР по другому пути – копируя западные идеалы, но получили в ответ презрение и “культуру отмены”. Теперь настали другие времена, но общегосударственная идеология быстро сформироваться вряд ли сможет. Необходимо время», – подчеркнул эксперт.