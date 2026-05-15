Эксперты зафиксировали рост рынка посуточной аренды в Казани

Казань вошла в число самых популярных направлений по числу бронирований жилья, сообщили эксперты Авито Путешествий. По данным сервиса, столица Татарстана из года в год сохраняет высокий туристический спрос, а рынок посуточной аренды в городе продолжает активно расти.

Чаще всего в Казань приезжают вдвоем – на такие поездки приходится 56% бронирований. При этом более трети гостей путешествуют с детьми. Наиболее востребованным форматом размещения остается частное жилье: 47% туристов выбирают квартиры и дома посуточно. Гостиницы предпочитают 35% путешественников, еще часть гостей останавливается у родственников, друзей или в хостелах.

Объем предложения посуточного жилья в Казани за год вырос на 14%. Все больше собственников рассматривают краткосрочную аренду как стабильный источник дохода. По словам экспертов, спрос поддерживают развитая инфраструктура города, насыщенная событийная программа и большое количество деловых мероприятий, которые проходят в столице Татарстана в течение всего года.

«Сегодня Казань – современный мегаполис и уникальный культурный мост между Востоком и Западом, где гармонично сочетаются традиции, технологии, история и комфортная городская среда. Город развивается не только как туристический и событийный центр, но и как один из ведущих центров образования и высокотехнологичной медицины страны. Национальный колорит, богатая гастрономия, международные события и современная городская среда формируют в Казани уникальный туристический опыт», – рассказал директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

Наиболее заметный рост предложения жилья зафиксировали в Авиастроительном районе – на 24%. В Вахитовском районе число объектов увеличилось на 23%, в Кировском – на 15%, в Советском – на 12%, в Приволжском – на 11%, в Ново-Савиновском – на 7%.

Средняя стоимость аренды жилья в Казани с января по май 2026 года составила 4 061 рубль за ночь. По этому показателю город занимает первое место среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. При этом в Московском районе средняя стоимость аренды выросла на 8%, в Ново-Савиновском – на 4%, в Приволжском – на 3%, а в Вахитовском и Кировском районах – на 2%. В Авиастроительном районе аренда, напротив, подешевела на 3%.

«Казань остается одним из ключевых направлений для поездок по стране и ежегодно привлекает большое количество туристов. Посуточная аренда позволяет путешественникам найти подходящий вариант жилья и гибко закрывать разные сценарии – от коротких деловых визитов до насыщенных туристических поездок. Развитие частного сегмента делает путешествия доступнее и усиливает привлекательность направления для гостей города. При этом для собственников жилья это возможность выстраивать устойчивый доход на фоне растущего интереса к региону», – отметил региональный менеджер по работе с клиентами сервиса в Казани Селим Бекиров.

Он также подчеркнул, что рынок посуточной аренды в городе постепенно становится полноценным бизнесом. Владельцы квартир все чаще конкурируют не только ценой, но и качеством сервиса, а гости начинают заранее планировать поездки. За год окно бронирования выросло на 9%. Дополнительный рост спроса ожидается и в 2026 году – на фоне крупных международных форумов, фестивалей и спортивных мероприятий, которые примет Казань.