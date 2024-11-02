Эксперты: Юбилей поможет Челнам преобразиться и стать универсальным городом

В 2026 году состоится празднования 400-летия основания Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузовика «КАМАЗ». Какие перспективы может открыть перед городом и автогигантом это событие, рассказали члены Экспертного клуба из Татарстана.

По мнению члена Общественной палаты России от РТ, заслуженного тренера РФ Ольги Павловой, указ Президента России Владимира Путина подчеркивает, что празднование будет не просто формальностью, а настоящей данью уважения городу-труженику и символу его мощи и упорства — КАМАЗу.

Также она высоко оценила богатство спортивных традиций автограда, которые заключаются не только в прославленной команде «КАМАЗ-мастер». Набережные Челны воспитали многих выдающихся спортсменов.

«Юбилеи — это всегда отличный повод посмотреть на пройденный путь, отметить достижения и поставить новые цели. Уверена, что в 2026 году Набережные Челны будут праздновать с размахом, и это празднование станет отличным толчком для дальнейшего развития города», — сказала эксперт.

Ее мнение поддержал председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

«Уверен, новая веха в истории города позволит ему расширить горизонты, развивая инфраструктуру и создавая ещё более комфортные условия для жителей, открывая новые инновационные направления, объединяя ярких специалистов и добрых людей, желающих менять город только в лучшую сторону», — заявил политик.

Эксперт Евгения Храмова обратила внимание, что словосочетание «монопромышленный город» не совсем корректно по отношению к Набережным Челнам и КАМАЗу, который можно считать визитной карточкой города.

«КАМАЗ — это не только автомобили, спорт и производство, КАМАЗ — это многонациональная семья работников предприятия. Это дух межнационального согласия в самом городе и в Татарстане, дух, который гармонично лег в традицию Набережных Челнов», — уверена она.

Предстоящий юбилей станет еще одним шагом автограда от моногорода к универсальному городу, добавил кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. Масштабное празднование позволит преобразить город (как это было с Казанью), в том числе продвинув многие стройки, которые давно были проработаны, но не получили необходимого финансирования. Речь идет о различных объектах и инфраструктуре.

Также он обратился к истории, напомнив, что, хотя история поселения Набережные Челны насчитывает четыре сотни лет, в качестве города они существуют лишь с 1930 года. В XX веке автоград пережил бурный рост, связанный со строительством Камского автомобильного завода. В результате за 20 лет население Челнов выросло с 35 тысяч до полумиллиона жителей.

В настоящее время, продолжил Гафиятуллин, предприятие находится «на перепутье» из-за масштабных санкций, введенных против России. В то же время КАМАЗ ищет новые варианты для сотрудничества и развития.

«Перспективные модели, вроде беспилотника „Шаттл“ и даже самосвала с автономным управлением „КАМАЗ-6559“ „Юпитер 30“, разработанного совместно с МГТУ Баумана, прямо подтверждают, что на заводе не живут только вчерашними достижениями. И это не говоря о непосредственном участии КАМАЗа в проекте вновь запущенного бренда „Москвич“. КАМАЗ — это национальное достояние нашей страны, национальный бренд, и, безусловно, это событие важно для всей Российской Федерации», — заключил эксперт.