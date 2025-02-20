Эксперты выяснили, как отличаются цены сделок и предложений на жилье в Казани

Покупатели на рынке жилья в Казани в среднем готовы потратить больше, чем реальная стоимость квартир. К такому выводу пришли эксперты «Циан. Аналитики», сравнив цены предложения с поисковыми запросами пользователей на сайте.

«В столичных регионах и Татарстане покупатели привыкли к высокому уровню цен, и верхняя граница запроса у них выше, чем медианная стоимость жилья», – отмечают аналитики.

Согласно исследованию, средний запрос покупателя на вторичное жилье в Казани составляет 7,2 млн рублей, что на 8% выше медианной цены. На рынке новостроек казанцы рассчитывают на ценник в 9,5 млн рублей, что практически соответствует медианной цене в 9,4 млн.

Эксперты отмечают, что такая разница может быть связана с недостаточной информированностью покупателей о реальном уровне цен на этапе поиска жилья.

«Почти везде цены на первичном рынке сейчас заметно выше, чем на вторичном. Кроме того, при выборе квартиры покупатель рассчитывает приблизительно на одну и ту же сумму как для покупки новостройки, так и для покупки вторички (а многие еще и не решили, что именно им нужно). Поэтому верхняя граница поискового запроса выше стоимости квартиры на вторичке, но ниже, чем в новостройках», –отметила эксперта «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.