Эксперты: Выделение регионам 1 трлн рублей на инфраструктуру даст импульс экономике РФ

Для перезапуска экономики в условиях санкций России нужно перейти к инвестиционной модели экономики. Для этого Правительство РФ выделит триллион рублей на инфраструктурные проекты. Татарстан является наиболее подготовленным регионом для инвестиций в инженерную социальную и транспортную инфраструктуру. Такое мнение озвучил Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин.

«Для развития республики, в соответствии с принципами “зеленой” экономики, важно реализовать строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммуникационных отходов и снизить их воздействие на окружающую среду», – привел пример Бикмуллин, выступив на площадке Экспертного клуба.

По его словам, в Татарстане есть ряд важных инфраструктурных проектов в сфере жилищного строительства, в сфере машиностроения, нефтедобычи и нефтепереработки.

Советник ректора КИУ по стратегическим инициативам — профессор, доктор философских наук Олег Агапов считает, что в условиях спецоперации на Украине и нарастающих санкций для российской экономики очень важно получить финансовую помощь для развития социально-экономических проектов и программ, которые будут способствовать импортозамещению.

«Выделенные средства позволят создать основу для нового социально-экономического и технологического уклада России. Я убежден, после осуждения преступлений нацистских группировок на Украине многие санкции снимут, а интерес к предлагаемым Россией космическим, ядерным и иным технологиям в мире только возрастает», – уверен Агапов.

По словам кандидата экономических наук, доцента КФУ Мунира Гафиятуллина, выделение средств на инфраструктуру позволит ускорить газификацию регионов.

«Также станет возможным быстрее переносить коммуникации, что сократит сроки строительства объектов. Правительство сможет определять виды объектов, которые можно будет построить в значительно более короткие сроки, без потери качества», – отметил эксперт.

Ранее президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил более 200 инфраструктурных проектов. Благодаря им в стране появится 360 тыс. новых рабочих мест. Кроме этого Правительство РФ собирается поддержать все государственные программы и нацпроекты, а также увеличение инфраструктурного финансирования проектов. За пять лет регионам на эти цели будет выделено триллион рублей.