Эксперты всего ПФО собрались на форуме «Госкоммуникации: как слышать и быть услышанным»

Фото: пресс-служба форума «Госкоммуникации: как слышать и быть услышанным»

В Казани начался двухдневный Медиафорум «Госкоммуникации: как слышать и быть услышанным», организованный Администрацией Раиса РТ и АНО «Диалог Регионы». Мероприятие, посвященное развитию цифрового диалога власти и общества, собрало порядка 100 руководителей пресс-служб органов власти и муниципальных образований из Татарстана и других регионов ПФО.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» ﻿Владимир Табак, а также руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Асгат Сафаров в своей вступительной речи рассказал, что за пять лет АНО «Диалог» помог реализовать множество проектов, начиная с увеличения страниц госорганов в соцсетях и заканчивая масштабными информационными кампаниями.

«Название форума подобрано неслучайно. Умение слышать и быть услышанным – ключевая составляющая эффективной работы. Ваша задача – не просто транслировать информацию, но и внимательно изучать запросы граждан, обеспечивая, чтобы их мнение находило реальный отклик в нашей работе», – отметил Сафаров.

Основную сессию форума открыл Владимир Табак, рассказав об изменениях каналов коммуникации и запросов аудитории. Он обратил внимание, что люди постоянно находятся в информационном потоке и примерно треть своего времени находятся в интернете. При этом они ищут интересный контент, который далеко не всегда бывает правдивым и точным.

«Раньше основным поставщиком информации для общества были СМИ. Но в период пандемии люди стали «жить» в интернете. Они там работают и учатся. И находясь в этом огромном информационном потоке, пользователи пытаются сами разобраться, где фейки, а где достоверный источник. Наша задача – минимизировать информационный вакуум, непрерывно и оперативно обеспечивать людей важной проверенной информацией», – говорит Владимир Табак.

В рамках форума приглашенные эксперты поделились успешными практиками работы с контентом и недостоверной информацией, а также обсудили, в каких процессах можно использовать ИИ как помощника. Особое внимание было обращено на юридические аспекты работы в соцсетях, такие как соблюдение авторских прав и защита персональных данных.

На второй день форума специалисты из регионов ПФО расскажут про свои эффективные кейсы в области государственных коммуникаций.