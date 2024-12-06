Эксперты: Возможность влиять на работу властей добавляет татарстанцам свободы

В Татарстане стартовало онлайн-голосование для определения главных целей и задач для министерств на 2025 год. Жители могут выбрать не только уже представленные предложения, но и выдвинуть собственные варианты, оставить комментарии. Так, на 2024 год было подано 1,6 тысячи таких предложений.

Члены Экспертного клуба из Татарстана подчеркнули важность этого голосования. Так, отметил кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин, благодаря этому жители республики получают возможность участвовать в принятии управленческих решений органами власти.

«Проголосовавшие выражают свое мнение о различных аспектах работы министерств, тем самым помогают выявить проблемные зоны и области для улучшения, выявить, какие вопросы наиболее важны для граждан, и определить приоритетные направления работы министерств», — объяснил эксперт.

По его мнению, необходимо, чтобы голосование проводилось ежегодно. Это, помимо прочего, позволит оценить эффективность работы ведомств, решения ими поставленных задач. В свою очередь, вовлечение населения в управление и принятие решений позволит укрепить его доверие к власти.

Также необходимо, чтобы свое мнение активно выражали представители отраслей, в которых проходит голосование, считает генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. Они смогут не просто «поставить галочку» за ту или иную цель, но и выдвинуть конструктивные предложения, которые могли не учесть эксперты при формировании перечня.

«Ведь кому как не им — кто работает в культуре, образовании и т.д. — знать лучше основные проблемы, которые необходимо решать на уровне правительства», — заявила Руденко.

Подобные мероприятия, считает она, дают уверенность жителям, что их мнение будет услышано, возможность почувствовать свою важность в РТ.

Как полагает руководитель исследовательского агентства Антон Глухов, соучастие в процессах управления страной и регионом добавляет татарстанцам свободы. Не каждый воспользуется этой возможностью, однако каждому важно знать, что она у него есть.

«Кстати, я уверен, что повлиять на принятие решений и высказать что-то важное и полезное для людей вполне реально. Сверху не все видно: бумажная волокита отнимает ресурсы, и какие-то назревшие решения можно на уровне министерств действительно выпустить из поля зрения. По личному опыту знаю: если люди хотят достучаться с важными вопросами до кабинетов принятия решений, в подавляющем большинстве случаев им это удается», — поделился Глухов.

Повысить уровень вовлеченности населения в голосование, уверен он, можно, предоставив пользователям анонимность.

«Отсутствие ощущения анонимности плохо влияет на людей, желающих высказаться, и уж точно снижает их количество. Считаю, что власти должны слышать людей в интернете, там, где это удобно людям, а не чиновникам», — заявил эксперт.

По мнению члена Общественной палаты России, заслуженного тренера РФ Ольги Павловой, привлечение татарстанцев к формированию приоритетов для ключевых сфер, таких как здравоохранение, образование, культура, повысит эффективность работы министерств и качество жизни в республике.

«Уникальность проекта в том, что он обеспечивает активное вовлечение граждан в процесс принятия решений на региональном уровне. Результаты голосования послужат основой для планирования деятельности исполнительной власти в 2025 году, способствуя повышению эффективности работы министерств и улучшению жизни жителей республики», — сказала она.

Голосование проходит на портале государственных услуг Татарстана в разделе «Опросы жителей», а также в мобильном приложении «Услуги РТ». Оставить свое мнение можно до 7 декабря.