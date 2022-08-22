Эксперты: Внимание сфере образования в РТ позволяет развивать востребованные кадры

Развитие системы образования в Татарстане позволяет готовить в республике молодых специалистов с навыками, отвечающими самым современным требованиям. Такое мнение озвучил исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

«Значительное внимание сфере образования позволяет развивать востребованные кадры. Инфраструктурные улучшения видны и в детских садах, и в школах, и в колледжах, техникумах. Большое внимание при этом уделяется и кадрам. Ежегодно тысячи учителей проходят повышение квалификации, совершенствуют свои навыки. Отдельно можно отметить подготовку молодых учителей. Целевое обучение ведется на базе наших ведущих университетов. Особо хотелось бы отметить высокий конкурс на педагогические специальности в педагогических колледжах по всей республике. Важно напомнить, что в педагогических колледжах ведется подготовка специалистов для детских садов и начальной школы. Это, на мой взгляд, говорит о том, что молодежь понимает важность работы с детьми с самого раннего возраста», – отметил Акмалов, выступив на площадке Экспертного клуба.

С его мнением согласна председатель общественной организации «Казанский центр „Достижения молодых“» Ляля Бикчентаева.

«Ключевые факторы развития любой сферы – инфраструктура и кадры. Качество инфраструктуры в системе образования, особенно общего и высшего, однозначно выше чем в среднем по стране. Еще в 2012 году в Татарстане были обеспечены ноутбуками 100% учителей региона, проведен интернет во все школы, мы первые запустили “электронные журналы”. В отличии от многих других регионов у нас “на ты” с цифровыми ресурсами и учащиеся, и преподаватели. Тем не менее, объективно, качество образования в среднем далеко не в отрыве от лучших. Опыт передовых стран показал, что результаты случаются там, где инвестируют не “в стены”, а в людей. Системе образования давно не хватает прорывных проектов в части повышения квалификации учителей, работы с учащимися среднего уровня и отстающими, профилизации и профессиональной ориентации учащихся. Мир развивается с такой скоростью, что, оставаясь на месте, мы очень сильно отстаем», – поделилась мнением Бикчентаева.

В Татарстане сложился успешный опыт участия в различных программах модернизации системы дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования как регионального, так и федерального уровня, считает член Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Мы видим, как реализуются мероприятия по модернизации технологий и содержанию обучения, стараются привести в соответствие с новым федеральным образовательным стандартом региональных программ. Мы видим подключение пилотных школьных информационно-библиотечных центров к электронной базе данных для пополнения фондов школьных библиотек, повышение квалификации учителей по метапредметным компетенциям», – перечислил эксперт.

Он напомнил, что с 2019 года Татарстан участвует в реализации мероприятий национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность». Все проекты утверждены, и поддерживаются Правительством Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.