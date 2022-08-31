Эксперты: В Татарстане обеспечена готовность сил предотвращения лесных пожаров

В Татарстане из-за жаркой погоды сохраняется высокая пожароопасная обстановка. Хоть пожаров на территории республики и не зафиксировано, но власти все равно решили ввести некоторые ограничения для населения. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«В республике фиксируется IV класс пожарной опасности в лесах. В настоящее время в Татарстане ведется космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, проводится разъяснительная работа среди населения. В связи с этим татарстанцам не рекомендовано посещение лесов с 9 августа. Запрет продлится 21 день. В лесах организовано круглосуточное дежурство, усилено патрулирование в лесных массивах, сформированы временные посты в местах массового посещения лесов в выходные дни. В целом обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных, для оперативного реагирования на сообщения о лесных пожарах», – сказал он, выступив на площадке Экспертного клуба.

Как отметил президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин, благодаря мероприятиям по предотвращению пожаров ситуация, которая сложилась в Нижегородской области, Марий Эл и Рязанской области, нашей республики не коснулась.

«Республиканская власть в результате строгого выполнения и соблюдения требований нормативных правовых актов позволила обеспечить пожарную безопасность. На мой взгляд, во избежание пожароопасных ситуаций необходимо выполнить комплекс мер, направленных на предупреждение возгорания, соблюдать требования противопожарной безопасности, проводить профилактические мероприятия с населением, поддерживать движение добровольных пожарных дружин», – уверен эксперт.

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов считает, что для предотвращения лесных пожаров целесообразно поддерживать леса в окрестностях городов в состоянии парков.

«Нужно уйти от ничейности леса. Возродить в новом виде службу лесного хозяйства с расширенными функциями, подразумевающими наличие оборудования и прав переформатирования существующего фонда, борьбы с сухостоем, отделение участков леса друг от друга противопожарными рвами и прочие подобные мероприятия. Лесные охранники на территории должны быть высокомобильны, укомплектованы оборудованием. Возможно, стоит задуматься о регистрации пребывания людей в лесистых территориях, приобретении пропусков и прохождении инструктажа. Хотя в целом, насколько это видится мне, люди за последние 20 лет стали куда более аккуратно относиться и к кострам в лесах, и к утилизации мусора», – сказал Глухов.