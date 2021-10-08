Эксперты в Казани обсудят перспективы развития страны по итогам поправок к Конституции

На площадке КФУ открылся общественный семинар Экспертного института социальных исследований. Участники встречи со всей страны обсудили в Казани баланс полномочий и ответственности органов госвласти в современной России, а также новые возможности конституционной системы с учетом принятых в 2020 году поправок в основной закон.

Обсуждение актуальной политической повестки страны на экспертном уровне позволяет государству держать руку на пульсе происходящих в стране социально-политических изменений и эффективно реагировать на запросы общества, отметил в начале встречи проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

«Это очень важное научно-практическое мероприятие, в том числе для нашего университета. Напомню, что на базе КФУ действует сильная политологическая школа, которая сегодня принимает участие в этом событии», — обратился к участникам заседания Таюрский.

Важным моментом встречи стало подключение к участию в дискуссии представителей юридической школы. Юриспруденция всегда идет рядом с ключевыми социально-политическими событиями жизни страны, формируя нормативные основы государственности. Об этом заявила декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина.

«Юристы рассматривают происходящие события в контексте действующего законодательства. Некоторые из представителей нашего юридического факультета на протяжении всех этих лет участвовали в формировании российской государственности, в ее ключевых событиях: это принятие Конституции России, принятие Конституции Татарстана, а также принятие прошлогодних конституционных поправок», — отметила эксперт.

Другим участником встречи стал профессор кафедры истории и теории политики МГУ Игорь Кузнецов. Он отметил, что аналогичные циклы семинаров ежегодно проводятся с 2017 года в разных точках России и по различным направлениям политической повестки. Нынешнее мероприятие посвящено тем изменениям, которые произошли в российской Конституции по итогам всенародного голосования в 2020 году.

«Наша задача — провести правовой, политологический и обществоведческий аудит принятых ранее поправок к Конституции. Прошло уже достаточное время, приняты решения в развитии этих поправок, поэтому сейчас можно обсудить, какие из поправок уже удалось реализовать, а где эту работу нужно усилить», — резюмировал политолог.