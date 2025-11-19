Эксперты в Казани обсудили кризисы на Ближнем Востоке

В Национальной Библиотеке Республики Татарстан состоялась лекция «Ближний Восток: почему это самый неспокойный регион мира?». Спикером выступил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов.

«Мы живем в эпоху глобальной нестабильности, однако именно Ближний Восток прочно закрепился в сознании как главный очаг кризисов. Это восприятие – во многом результат медийного внимания, поскольку здесь сосредоточены ключевые энергоресурсы, стратегические маршруты, здесь пересекаются интересы ведущих мировых держав», – уверен эксперт.

Особое внимание было уделено текущим кризисам: палестино-израильскому конфликту, противостоянию Ирана и Израиля, ситуации в Сирии, Ливане и Йемене, а также роли хуситов и курдского вопроса. На примере Баб-эль-Мандебского пролива и Джибути спикер показал, как локальные конфликты угрожают глобальной логистике и коммуникациям.

По словам спикера, не стоит до конца верить картине, транслируемой новостными источниками, так как она никогда не бывает полной. Анализируя мировые события, стоит иметь в виду, что за конфликтами всегда стоят материальные интересы, часто скрытые под видом религиозно-идеологических споров.

Подводя итог лекции, спикер отметил, что в эпоху глобализации никакой конфликт больше не является локальным, а понимание первопричин конфликтов – лучший способ не повторять ошибок прошлого.

Мероприятие было организовано в рамках образовательно-просветительского проекта Global Talks от Академии молодежной дипломатии. Проект представляет собой цикл открытых образовательных лекций об актуальных вопросах международных отношений с участием ведущих российских экспертов.