Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперты в Казани обсудили, как развивалось исламское образование в СССР и его наследие
В Казани прошла Общероссийская научно-богословская конференция «Исламское образование и просвещение в СССР». В мероприятии приняли участие начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов, исполнительный директор Фонда стратегического диалога и партнерства с исламским миром Эльмира Садыкова и многие другие.
«Качественная система образования позволяет сформировать современного человека, способного ответить на вызовы нового времени, поэтому так важно изучать, сохранять, распространять то ценное и важное наследие, которое осталось нам», – пояснила в своём выступлении Нурия Хашимова, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе Республики Татарстан.
Она отметила, что в РТ ведётся серьёзная работа по сохранению массового культурного наследия, строятся и реставрируются мечети. На конференции обсудили вопросы, связанные с состоянием мусульманского образования и просвещения в Советском Союзе, с особенностями ислама у татарского народа, также затронули основные направления развития и состояния уммы в годы советской власти.
«Сегодня, к сожалению, религия используется как инструмент политики. Если мы с вами коснёмся любого регионального или международного конфликта, то увидим там религиозную составляющую», – подчеркнула Эльмира Садыкова, заместитель координатора Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», исполнительный директор Фонда стратегического диалога и партнерства с исламским миром, начальник Центра межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии.
Координатор группы рассказала, что ежегодно проводятся заседания группы стратегического видения, на них обсуждаются острые проблемы мирового развития, проблемы международных отношений, ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и, конечно же, отношения между Россией и странами исламского мира.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»