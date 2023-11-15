Эксперты в Казани обсудили, как развивалось исламское образование в СССР и его наследие

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В Казани прошла Общероссийская научно-богословская конференция «Исламское образование и просвещение в СССР». В мероприятии приняли участие начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов, исполнительный директор Фонда стратегического диалога и партнерства с исламским миром Эльмира Садыкова и многие другие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Качественная система образования позволяет сформировать современного человека, способного ответить на вызовы нового времени, поэтому так важно изучать, сохранять, распространять то ценное и важное наследие, которое осталось нам», – пояснила в своём выступлении Нурия Хашимова, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе Республики Татарстан.

Она отметила, что в РТ ведётся серьёзная работа по сохранению массового культурного наследия, строятся и реставрируются мечети. На конференции обсудили вопросы, связанные с состоянием мусульманского образования и просвещения в Советском Союзе, с особенностями ислама у татарского народа, также затронули основные направления развития и состояния уммы в годы советской власти.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня, к сожалению, религия используется как инструмент политики. Если мы с вами коснёмся любого регионального или международного конфликта, то увидим там религиозную составляющую», – подчеркнула Эльмира Садыкова, заместитель координатора Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», исполнительный директор Фонда стратегического диалога и партнерства с исламским миром, начальник Центра межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Координатор группы рассказала, что ежегодно проводятся заседания группы стратегического видения, на них обсуждаются острые проблемы мирового развития, проблемы международных отношений, ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и, конечно же, отношения между Россией и странами исламского мира.